Mendes critica decreto de Emanuel: “despreparo e irresponsabilidade”

O governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que o prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro (MDB) mostra “total despreparo e irresponsabilidade” na condução da Capital neste momento de pandemia.

A crítica surge em razão do decreto anunciado pelo prefeito na tarde desta terça-feira (2), com medidas para tentar frear o avanço da Covid-19.

No entanto, a maior parte delas diverge do que foi fixado pelo Governo do Estado no início da semana.

Mendes estipulou, por exemplo, o toque de recolher das 21h às 5h. Já o prefeito, fixou a medida somente após às 23h.

O Município também não irá seguir o decreto do Governo, que determina o fechamento de tudo às 19h de segunda a sexta-feira (2) e a partir do meio-dia aos sábados e domingos.

“Infelizmente, o prefeito continua cometendo erros, mostrando total despreparo e irresponsabilidade, o que poderá provocar a morte de muitos cuiabanos”, disse Mendes, em nota encaminha à imprensa no início da noite.

O governador citou ainda que Mato Grosso tem hoje 88% das vagas de UTI’s ocupadas e mais de 5,8 mil óbitos em decorrência da doença.

Ele apontou ainda, uma contradição na postura do prefeito diante do crescimento exponencial de casos e óbitos pelo vírus.

“Quando Cuiabá registrou o primeiro caso de coronavírus, há exato um ano, a decisão da Prefeitura de Cuiabá foi de fechar tudo e instaurar um lockdown total no município. Agora, com um cenário crítico, a decisão foi flexibilizar”, disse.

“Caberá ao Ministério Público e ao Judiciário decidir o que deverá prevalecer na cidade de Cuiabá”, concluiu o governador.

Confira nota na íntegra:

“O Governo de Mato Grosso lamenta a forma como a Prefeitura de Cuiabá politiza e trata a situação da Covid-19.

Hoje, Mato Grosso tem 88% das vagas de UTIs no Estado ocupadas e alcançou a marca de 253.783 casos e 5.864 óbitos.

Quando Cuiabá registrou o primeiro caso de coronavírus, há exato um ano, a decisão da Prefeitura de Cuiabá foi de fechar tudo e instaurar um lockdown total no município. Agora, com um cenário crítico, a decisão foi flexibilizar.

Infelizmente, o prefeito continua cometendo erros, mostrando total despreparo e irresponsabilidade, o que poderá provocar a morte de muitos cuiabanos.

Caberá ao Ministério Público e ao Judiciário decidir o que deverá prevalecer na cidade de Cuiabá.”