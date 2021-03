Mendes e outros governadores alertam Bolsonaro sobre falta de medicamentos

O governador Mauro Mendes (DEM) e mais 12 chefes de Executivos estaduais encaminharam uma nova carta ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na última quinta-feira (18). Desta vez, o alerta diz respeito a falta de uma série de medicamentos utilizados, especialmente, nos casos de pacientes intubados em razão de complicações da Covid-19.

Segundo os gestores, o crescimento exponencial de casos da doença nas últimas semanas aumenta a preocupação dos Estado com o abastecimento do Sistema Único de Saúde com medicamentos bloqueadores neuromusculares, anestésicos e sedativos, utilizados na indução e manutenção de tratamento, por meio de intubação.

Na carta, os governadores citaram que dados relativos à semana do dia 7 a 13 de março, mostram ao menos 11 medicamentos já em falta ou em baixa cobertura em mais de 10 estados.

A situação mais grave, conforme os gestores, refere-se aos bloqueadores neuromusculares, que estão em falta ou em baixa cobertura em pelo menos 18 estados.

No documento, os governadores pedem, por exemplo, compras emergenciais para abastecer os estoques dos Estados, bem como a a realização de aquisições internacionais, se for o caso.

“[Pedimos isso], com a urgência que o momento exige, contando como apoio logístico da Força Aérea Brasileira, alicerçadas por meio de tratativas diplomáticas junto a países e entidades estrangeiras, ressaltando a gravidade da emergência humanitária no Brasil”, cita trecho da carta.

“Além disso, é indispensável a adoção de medidas não farmacológicas que visem à redução da transmissão do vírus e, consequentemente, dos casos graves que determinam hospitalização”, acrescenta o documento.

Além de Mauro Mendes, assinam a carta os seguintes governadores: Wellington Dias (Piauí); Waldez Góes (Amapá); Rui Costa (Bahia); Camilo Santana (Ceará); Renato Casagrande (Espirito Santo); Flávio Dino (Maranhão); Helder Barbalho (Pará); João Azevedo (Paraíba); Paulo Câmara (Pernambuco); Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte); Eduardo Leite (Rio Grande do Sul) e Belivaldo Chagas (Sergipe).