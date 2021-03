Mendes vê “insubordinação”: “pessoas não querem obedecer autoridades”

Mesmo com casos e mortes pela Covid-19 crescendo de forma assustadora em Mato Grosso, o governador Mauro Mendes (DEM) afirmou que há muita resistência por parte da população em aceitar medidas de isolamento social.

“Lamentavelmente, no País hoje, está se consolidando um sentimento de insubordinação. As pessoas não querem obedecer às autoridades. O desrespeito às autoridades, às pessoas, às leis, é algo que está ficando latente no nosso País”, disse.

“Isso é muito perigoso, muito ruim, e em algum momento isso pode fugir ao controle”, emendou o governador.

Nesta semana, ele tentou, sem sucesso, aprovar um projeto de lei com a criação de um “feriadão” de 10 dias no Estado. A ideia, segundo Mendes, era conter a circulação de pessoas e, consequentemente, tentar frear a aceleração do vírus.

A medida, no entanto, acabou sendo rejeitada pelos deputados estaduais.