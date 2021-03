Menino de 7 anos é encontrado sozinho na rua e PM aciona o Conselho

A Polícia Militar (PM) registrou uma ocorrência por abandono de incapaz, após uma criança de 7 anos ser encontrada andando sozinha pelas ruas do Distrito de Fátima de São Lourenço, na noite dessa segunda-feira (29).

A Polícia recebeu a denúncia informando que uma criança estava caminhando pelas ruas da cidade. Durante diligências o menino foi localizado e acompanhado pelos policiais até a sua residência.

A criança disse que seus pais saíram de casa com destino a Rondonópolis e só retornariam no dia seguinte, no período da tarde, e que ele foi orientado pelo seu padrasto para que ficasse cuidando da casa.

Diante da situação, o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente foi acionado e a criança entregue aos seus cuidados.

O caso consta em registro no BO n° 2021.79974.