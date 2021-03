Motociclista faz manobra arriscada e morre com a cabeça esmagada por uma carreta

Um acidente com vítima fatal aconteceu na noite deste sábado (13 ), na BR- 364 em Rondonópolis – MT.

De acordo com com informações do motorista da Scania, o motociclista que conduzia uma YBR de cor preta estava sentido viaduto / saída para Cuiabá.

Em uma rotatória, o condutor da moto percebeu que errou a entrada e fez o retorno para a pista e neste momento vinha a Scania e não conseguindo frear, atropelou o motociclista passando em cima de sua cabeça.

A equipe da Rota do Oeste esteve no local e nada pôde fazer, pois o motociclista identificado sendo Cicero Silvestre dos Santos de 45 anos já estava morto.