Motociclista fica desacordado em estado gravíssimo após acidente com carreta

Um acidente entre uma moto YBR de cor vermelha e uma carreta aconteceu na noite desta Quinta-feira (04), na BR- 364, Distrito Industrial Vetorasso em Rondonópolis – MT.

De acordo com informações do motorista da carreta estava parada com as sinalizações devidas e conforme ele o motociclista não viu e colidiu na traseira do bitrem.

O serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) esteve no local e socorreu a vítima identificada sendo Aparecido Vidal de Alencar de 65 anos, em estado gravíssimo.

Conforme componentes do Samu, a vítima foi atendida desacordada, teve fratura exposta na perna esquerda e lesões graves na cabeça.

O senhor Aparecido foi encaminhado para o Hospital Regional.