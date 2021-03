Motociclista fica ferido após invadir preferencial e colidir em carro

Um motociclista de 22 anos ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente no bairro Buritis na Avenida Babaçu com a rua Sucupira, na noite deste domingo (28), em Primavera do Leste (MT).

Conforme informações, o motorista do veículo Santana seguia pela avenida Babaçu momento em que o motociclista invadiu a preferencial colidindo com o carro.

O jovem teve fraturas expostas na perna esquerda. Segundo informações de testemunhas o motociclista estava em alta velocidade quando colidiu na dianteira do veículo. Com o forte impacto a placa do carro acabou dilacerando o tecido da perna.

A Polícia Militar (PM) foi acionada juntamente com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que encaminhou o jovem para a UPA 24 horas.

Após consulta policial foi constatado que o condutor da motocicleta não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).