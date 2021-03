Motociclista fica ferido com fratura exposta após se envolver em acidente

Um acidente envolvendo uma moto Titan de cor prata e um carro Escort de cor branca aconteceu na noite desta quarta-feira (17), no bairro Mathias Neve em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações, os dois veículos seguiam na mesma direção na Rua Rio Branco e em determinado momento o motociclista bateu na traseira do carro.

Com o impacto da colisão o motociclista teve fratura exposta no pé, várias lesões no rosto e uma possível fratura na costela.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima até o Hospital Regional.