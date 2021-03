Motociclista fica ferido em acidente com caminhonete em Rondonópolis

Acidente entre uma caminhonete Ranger e uma moto Titan de cor preta aconteceu na noite desta sexta-feira (26), no bairro Jardim do Parque em Rondonópolis – MT.

O motorista da caminhonete estava transitando pela Rua dos Resedas e o condutor da moto estava Rua Barão do Rio Branco que é a preferencial.

De acordo com informações do motorista, ele parou na Rua Rio Branco e não conseguiu visualizar o motociclista devido um contêiner, então ele entrou para atravessar e só ouviu o barulho do acidente.

O Samu esteve no local e socorreu o motociclista que teve bastante ferimentos e o encaminhou para uma unidade hospitalar.