Motociclista fica ferido em acidente na Vila Operária

Um acidente envolvendo uma moto Titan de cor vermelha e um carro Corolla de cor prata aconteceu na noite desta quinta-feira (18), na Vila Operária em Rondonópolis – MT.

O condutor do veículo Corolla seguia na Avenida dos Apóstolos e ao chegar no cruzamento com a Rua Costa e Silva ele respeitou a placa de pare, mas conforme as palavras dele o motociclista que inclusive é seu conhecido, passou beirando o quebra mola o que fez dificultar a visualização,causando a colisão.

O motociclista teve algumas escoriações e consciente foi socorrido pela equipe do Samu e encaminhado para uma unidade hospitalar.

O motorista do Corolla permaneceu todo tempo no local dando a assistência necessária.