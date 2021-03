Um acidente envolvendo uma motocicleta Titan e um Gol ambos de cor vermelha aconteceu na noite desta sexta – feira (19), no bairro Mathias Neves em Rondonópolis – MT.

De acordo com as primeiras informações o motociclista invadiu a preferencial e bateu no carro.

Com o impacto da colisão e moto partiu – se ao meio e o condutor foi levado pelo Samu para o Hospital Regional.