Motociclista morre após colidir com ônibus e moto é arrastada

Um motociclista identificado como Douglas Pereira Neri morreu após ser arrastado por um ônibus na manhã desta sexta-feira (12), no Bairro Sagrada Família, em Rondonópolis (MT). O rapaz estava em uma moto Titan de cor preta e seguia para o trabalho no momento da colisão.

Conforme informações, a vítima seguia no mesmo sentido que o ônibus na rua W6, momento em que o motorista entrou na rua Antônio Francisco e bateu no motociclista. A moto foi arrastada por alguns metros. O rapaz morreu no local do acidente.

A equipe do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) compareceu no local e constatou a morte. Equipes da Polícia Militar (PM), Polícia Civil (PC), Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) e a equipe do Instituto Médico Legal (IML) também estiveram no endereço.