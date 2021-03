Motorista é preso transportando 90 Kg de drogas

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 85 tabletes de maconha (49 kg) e 40 tabletes de pasta base de cocaína (42 kg) durante fiscalização no Setor Industrial Norte, às margens da Rodovia no município de Sinop (MT). Um homem de 30 anos foi detido em um hotel da cidade.

Com policiamento orientado por inteligência, os policiais identificaram o suspeito de estar realizando o transporte de ilícitos.

A PRF foi até o endereço e encontrou o indivíduo que ao ser indagado sobre o motivo da viagem e destino final, apresentou nervosismo, chamando atenção da equipe. Em sequência, na realização da busca veicular, identificou-se um compartimento oculto na carroceria.

O suspeito informou que pegou a caminhonete em Rolim de Moura/RO, divisa com Bolívia, e receberia certa quantia para levá-lo até o Estado de Goiás, no entanto não soube relatar qual ilícito estaria oculto no veículo.

Após realização detalhada de fiscalização, foram localizados os entorpecentes.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão em flagrante delito ao condutor, sendo ele encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Sinop/MT, para sequência nos procedimentos cabíveis.