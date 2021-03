Um acidente entre dois carros de passeio foi registrado na noite deste sábado (27) na avenida Tancredo Neves próximo ao cruzamento com a avenida Ismael José do Nascimento, em Tangará da Serra.

Segundo informações, um dos veículos não notou que o sinal estava fechado e acabou batendo na traseira do outro veículo que havia parado.

A condutora do carro foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros reclamando de dores no corpo. A Polícia Militar esteve no local.