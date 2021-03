Motorista foge após causar acidente e ferir mulheres e crianças

Um acidente de grande impacto foi registrado no início da noite deste domingo (28) no bairro Jardim Iguassú, próximo ao estádio Luthero Lopes, em Rondonópolis. Duas mulheres e duas crianças, uma de três anos e outra de oito anos, tiveram que ser socorridas pelo Samu.

Segundo informações, as vítimas estavam em um Fiat Mobi e seguiam pela rua da Saudade, que é preferencial, quando foram atingidas pelo condutor do veículo Gol que saiu da rua G-49 e cruzou a via.

Após a batida, o motorista do Gol fugiu do local abandonando o carro. Várias latas de cerveja foram encontradas no veículo.

A polícia busca identificar o motorista.