Motorista invade cruzamento e capota caminhonete

Dois motoristas passaram por um susto no final da tarde desta sexta-feira (12) no cruzamento da rua Dom Pedro com a avenida Sothero Silva na Vila Aurora, em Rondonópolis. Uma colisão terminou em capotamento.

De acordo com testemunhas, o condutor da Duster seguia pela Dom Pedro e ao fazer o cruzamento foi surpreendido pelo motorista da S-10 que invadiu a preferencial.

Ninguém ficou ferido, restando apenas prejuízos materiais. A frente do veículo Duster ficou bastante danificada.

Segundo moradores, os acidentes são frequentes no cruzamento devido a falta de sinalização.