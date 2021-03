Motorista morre e duas pessoas ficam feridas em capotamento

Um grave acidente registrado na tarde desta quinta-feira (25) no Km 33 da BR-070, próximo ao Assentamento Serra Verde, em Barra do Garças, deixou uma pessoa morta e duas feridas. Todos os ocupantes do carro eram da mesma família.

De acordo com informações, o veículo Gol perdeu o controle e saiu da pista, vindo a capotar. Os três ocupantes foram arremessados para fora do veículo.

O condutor Romivon Batista dos Santos, 44 anos, morreu no local preso embaixo do veículo.

Uma mulher de 49 anos sofreu fratura na perna esquerda e foi socorrido até a Unidade de Saúde de Barra do Garças. O terceiro ocupante foi encontrado andando desorientado pelo local.

A família estaria indo visitar o filho que mora no assentamento. Eles informaram aos socorristas que são moradores da cidade de Bom Jardim de Goiás.

No interior do veículo foi encontrado 1 revólver calibre 32, além de 6 munições intactas de espingarda calibre 28, 14 munições de calibre 32, 16 munições calibre 22.