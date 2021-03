Motorista morre preso às ferragens em acidente na MT-130

Um grave acidente registrado na tarde deste domingo (28) no KM 53 da MT-130, próximo a Poxoréu, resultou na morte de Cícero Alexandre, 29 anos. Amigos da vítima que estiveram no local afirmaram que ele era morador de Rondonópolis.

Ele estaria indo a um sítio na região, mas acabou se envolvendo no acidente alguns quilômetros antes de chegar.

De acordo com o motorista da carreta que estava carregada de soja e seguia no sentido Primavera/ Rondonópolis, a vítima conduzia um carro Vectra prata e seguia no sentido contrário.

Em certo momento, o condutor do veículo teria saído da pista como se fosse para o acostamento e ao retornar perdeu o controle e acabou rodando com o veículo na pista.

O carro bateu lateralmente com a carreta e ficou preso. O condutor teve várias fraturas e morreu na hora.

Equipes da Concessionária responsável pela rodovia realizaram a retirada do Corpo que foi levado ao IML. Equipes da Polícia Civil, Politec e Polícia Rodoviária Federal estiveram no local.