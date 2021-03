Motorista invade preferencial e provoca acidente em Rondonópolis

O motorista de um veículo Sandero foi socorrido com diversas escoriações pelo corpo, após um grave acidente registrado na tarde deste sábado na rua 15 de Novembro com a avenida Rui Barbosa, em Rondonópolis-MT.

O condutor, ainda não identificado, não teria percebido a sinalização e avançado a rua preferencial (15 de Novembro) e provocado uma colisão violenta com uma caminhonete L 200 Triton, no momento, ocupada por cinco pessoas.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e socorreu o condutor do Sandero, que já havia sido retirado do carro por terceiros. Depois de recebeu os primeiros atendimentos no local, o homem foi conduzido à unidade hospitalar da cidade.

O motorista da caminhonete e os quatro passageiros, apesar da gravidade do acidente, não se feriram.

Com a possibilidade de incêndio de um dos veículos, uma guarnição do Corpo de Bombeiros foi até o local do acidente e constatou que não havia risco e, por segurança, isolou a bateria do carro.