Motoristas de aplicativo protestam contra reajustes dos combustíveis

Quem abriu o aplicativo e chamou por um carro para o transporte de passageiros agora à tarde em Cuiabá-MT teve dificuldade de ser atendido.

Isso porque os motoristas realizaram uma paralisação de duas horas em protesto pelos constantes reajustes anunciados pela Petrobras nos valores da gasolina e do etanol.

Hoje o litro da gasolina ficou 8,8% mais caro nas refinarias. Este foi o sexto reajuste do ano e o valor nas bombas dos postos da capital deve superar os R$ 6 o litro.

Solange Moraes é motorista por aplicativo e presidente do sindicato da categoria. Ela contou à reportagem do Agora MT que os custos estão inviabilizando a atividade.

“50% do que faturamos no dia fica no posto de gasolina. Ainda precisamos separar um pouco para manutenção dos veículos, a taxa do aplicativo. Estamos rodando cada vez mais e ganhando cada vez menos”, explicou Solange.

Ano passado 13 mil pessoas estavam cadastradas como motoristas de aplicativo em Cuiabá e Várzea Grande, hoje são sete mil.

“Muitos estão parando. Não está compensando. Quem alugava carros devolveu, quem financiou tem que lutar pra pagar”, enfatizou a sindicalista.

O protesto é por uma ação conjunta dos governos federal e estadual para baixar a carga tributária dos combustíveis.

Após se reunirem em frente a arena Pantanal, no Verdão, o grupo saiu em carreata por ruas e avenidas da capital de Mato Grosso.