Motoristas por aplicativo protestam contra preço da gasolina e travam trânsito

Motoristas por aplicativo realizaram um novo protesto nesta segunda (15), em Cuiabá contra os valores cobrados pelo litro da gasolina e do etanol nas bombas dos postos de combustíveis.

Os profissionais se concentraram na região da orla do Porto e saíram em carreata pelas principais avenidas da capital de Mato Grosso.

A carreata começou por volta das 17 horas, horário considerado de pico, e causou congestionamentos nas avenidas 15 de Novembro, CPA, Issac Povoas e Miguel Sutil.

De acordo com os organizadores cerca de 300 motoristas teriam participado do protesto.

O principal pedido da categoria é para uma redução na carga tributária estadual sobre os combustíveis, apesar dos reajustes nos preços serem da Petrobras, que é quem administra as cotações no Brasil.

Aliás, a soma dos seis aumentos deste ano superarem o valor da alíquota do ICMS sobre o litro em Mato Grosso.

O ICMS sobre a gasolina e o etanol no estado é de 25%, no entanto 7% desse valor é repassado para o estado de origem do combustível.