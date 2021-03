Uma mulher ficou ferida após pular de um veículo em movimento na noite deste sábado (20), na avenida Paulista, Bairro Cidade Alta, em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, a vítima teve um desentendimento com o companheiro e no momento da discussão a mulher pulou do veículo.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu vítima.

O suspeito fugiu do local.