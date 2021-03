Mulher de 27 anos sem comorbidade é um dos óbitos registrado em Rondonópolis

A prefeitura municipal de Rondonópolis divulgou nesta quarta-feira (17), a atualização do Boletim Epidemiológico do Covid -19.

No município 21.740 pessoas já foram infectadas, 20.064 se recuperaram do vírus, 1.149 estão com a doença e 527 pessoas morreram decorrente ao Coronavírus.

Todas as unidades de UTIs dos hospitais de Rondonópolis estão sobrecarregadas e o semi-intensivo localizado na UPA, está com mais de 90% de ocupação.

Nas últimas 24h, duas pessoas morreram, uma mulher de 27 anos e um idoso de 65 anos, ambos estavam internados na UPA e nenhum deles tinham comorbidades.