Mundo já aplicou mais de 300 milhões de vacinas contra covid-19

Mais de 300 milhões de pessoas no mundo já foram vacinadas contra a covid-19, um mês depois do planeta chegar a marca de 100 milhões de doses aplicadas.

Os dados são do portal Our World in Data, que coleta informação de países que já começaram campanhas de imunização. Nesta segunda-feira (8), os Estados Unidos lideram a lista, com mais de 87 milhões de vacinas aplicadas, seguidos pela China, com 52,5 milhões de doses aplicadas.

Em seguida aparece a União Europeia, com 40 milhões de vacinas aplicadas em todos os 27 países-membros. Em alguns países, a campanha de vacinação começou em dezembro, enquanto outros, como a Holanda, começaram em janeiro. O Reino Unido, país mais afetado da Europa e o primeiro no Ocidente a começar a imunização da população, aplicou 22 milhões de vacinas.

O Brasil lidera no número de doses aplicadas na América Latina, com 10 milhões de vacinados no país, que tem mais de 209 milhões de habitantes.

Em termos relativos, Israel é o país com a maior proporção de imunizados, com 99% da população tendo recebido pelo menos uma dose da vacina. Em seguida, aparece os Emirados Árabes Unidos, com mais de 63% dos cidadãos imunizados.

A lista fecha com o Reino Unido (33%), Estados Unidos (25,6%), Chile (24%) e União Europeia (9%). O Brasil se aproxima dos 5%.