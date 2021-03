Município afirma que 44% dos leitos estão ocupados por pacientes do interior

Nesta terça-feira (09), dos 135 leitos de UTI COVID que Cuiabá disponibiliza, 60 estão ocupados por pacientes não residentes na capital, o que resulta em uma taxa de 44,4% de ocupação de UTIs por pessoas do interior. De acordo com dados da Vigilância Epidemiológica, são 23 pessoas que moram em Várzea Grande e 37 pacientes oriundos de 25 municípios diferentes.

Com a chegada da segunda onda da pandemia do coronavírus, esta situação ficou ainda mais evidente. Em relação aos leitos de enfermaria, dos 77 existentes no Hospital Referência, 45 estão ocupados hoje. São 26 pacientes de Cuiabá e 19 de cidades do interior, sendo 5 pacientes de Várzea Grande e o restante de 12 municípios diferentes.

Mesmo com toda a dificuldade pela qual o país inteiro está passando com o colapso da saúde, o prefeito Emanuel Pinheiro vai anunciar na tarde desta terça-feira novos leitos públicos para desafogar a rede. Cuiabá oferta total de 135 leitos exclusivos para UTI Covid. No Hospital Referência são 80 leitos adultos e outros 15 pediátricos. Já no Hospital Municipal São Benedito são outros 40 leitos exclusivos de UTI Covid.

“Quando começaram as eleições boa parte do país, e do Estado de Mato Grosso, desmobilizou suas estruturas de combate à Covid-19, mas eu não autorizei a desmobilização aqui, continuamos atuando no Hospital Referência à Covid, com as unidades básicas. Enquanto tiver um infectado, enquanto tiver ameaça de segunda onda, eu não vou desmobilizar essa estrutura, e graças a Deus isso proporcionou a Cuiabá não ter sido pega de surpresa. Até 31 de dezembro tivemos o financiamento do Governo Federal, de 1º de janeiro para cá, Cuiabá está sozinha, arcando com todos os custos do combate à Covid-19”, explicou o prefeito Emanuel Pinheiro lembrando que decisão judicial com data de 5 de março, determina que o Estado faça, de maneira imediata, os repasses referentes ao cofinanciamento do custeio de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva), destinados para atendimento exclusivo de pacientes acometidos da COVID-19, de forma antecipada à capital.