Prefeitura já encaminhou resposta à Santa Casa

A Prefeitura de Rondonópolis contestou a informação de que ainda não teria dado uma resposta formal à diretoria da Santa Casa sobre o pedido de locação de 10 leitos de UTI. A informação consta em comunicado divulgado hoje pela direção do hospital, mas a Prefeitura sustenta que encaminhou um ofício no dia 22 de março explicando os motivos da recusa.

O ofício assinado pelo secretário municipal de Saúde, Rodrigo Ferreira, foi endereçado ao diretor presidente da Santa Casa, José Osíris Gama Hoppener. Nele o secretário agradece a proposta da Santa Casa, mas diz que o município não pode esperar o tempo sugerido pelo hospital para a implantação dos 10 leitos.

“(…)Em razão do momento pandêmico avançado, e a necessidade imediata de locação, saliento que não possuímos o prazo de 30 (trinta) dias, conforme informado no ofício supracitado, tornando-se inviável a realização da referida contratualização entre o municípios e vossa respeitável instituição”, explicou Rodrigo Ferreira.

O site AgoraMT teve acesso ao ofício e também a uma imagem de computador mostrando o envio da resposta via e-mail às 17h38 da última segunda-feira (22). O ofício foi anexado a uma mensagem remetida para Bianca Talia, superintendente da Santa Casa (reprodução nesta página).

A resposta da Prefeitura também havia sido divulgada em primeira mão numa reportagem do AgoraMT.

SOLUÇÃO PRÓPRIA

Diante do insucesso nas negociações com a Santa Casa, a Prefeitura decidiu investir para abrir os novos leitos no hospital de retaguarda do próprio município.

Ontem a Câmara Municipal aprovou uma série de projetos numa sessão extraordinária convocada à pedido da Prefeitura, entre eles os que remanejam recursos para abertura destes leitos na rede pública e a contratação de profissionais.