Na UTI, Paulo Gustavo recebe apoio de famosos após piora em quadro

Paulo Gustavo recebeu mensagens de apoio de amigos famosos, nesta segunda-feira (22), após precisar ser intubado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital particular, no Rio de Janeiro, por conta de complicações da covid-19. O artista está internado desde o dia último dia 13, quando foi diagnosticado com a doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus.

“Seguimos nas orações. Que Deus abençoe a cura breve dele. Vamos com fé. Vai dar tudo certo”, escreveu a atriz Monique Alfradique. “Amo vocês e estou aqui em oração permanente. Contem comigo para qualquer coisa”, comentou Preta Gil, em post de Thales Bretas. “Fé que já deu tudo certo”, disse Mumuzinho.

“Amamos muito vocês. Daqui a pouco Paulo estará em casa com essa família linda e abençoada que tanto amamos”, publicou Giovanna Ewbank. “Todas as energias de cura para a completa recuperação do meu amigo amado. Todo meu amor para vocês”, escreveu a atriz e também comediante Katiuscia Canoro.

Tatá Werneck voltou a pedir pela melhora e saúde do amigo nas redes sociais na manhã de hoje. “Hoje é um dia de vitória, hoje é um dia bom. Hoje é um dia que a gente vai emanar uma energia de fé poderosa, que vai chegar no Paulo e em todas as pessoas que estão doentes. E a fé é uma arma poderosa, eficaz e gratuita”.

Internação de Paulo Gustavo

O comediante está internado desde o dia 13 de março após ser diagnosticado com covid-19 —doença sistêmica provocada pelo novo coronavírus. Na semana passado, segundo informações da equipe do ator, ele foi hospitalizado por orientação médica.

Uma semana após a confirmação da internação, Paulo Gustavo precisou ser transferido para a UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para ser intubado. “A assessoria confirma, por meio deste comunicado, que o ator, em plena consciência de seu estado, necessitou entrar em ventilação mecânica invasiva, para ser tratado de forma mais segura”, diz um dos trechos da nota.