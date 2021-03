“Não vejo a hora de voltar a tomar banho sozinho, sem cadeira e ajuda”, relata Geraldo Luís

Geraldo Luís revelou que já perdeu 11 quilos desde que foi internado com covid-19, no início de março, por conta de complicações da doença sistêmica. Em publicação nas redes sociais, nesta sexta-feira (19), o apresentador da Record TV fez uma reflexão sobre os 19 dias no Hospital Vila Nova Star, em São Paulo.

“Lutando em cada passo. Saudade dos cheiros, da cama de casa, dos cães e dos gatos. Vontade de vontades simples que voltarão… eu sei. Aprendendo a todo tempo. Não vejo a hora de voltar a tomar banho sozinho, sem cadeira e ajuda”, escreveu no Instagram.

“Sobrevivi enquanto muitos estão indo embora. A oração virou mais ainda lei interna em mim. No andar de cima muitos aqui lutam para sair da intubação, a maioria jovens. Como falei desde primeiro dia: Só quem passa ou passará vai ver como esse vírus é traiçoeiro”, completou.

Alta de UTI após 11 dias

Geraldo Luís recebeu alta da UTI (Unidade de Terapia Intensiva), no último dia 12 de março, e foi transferido para um dos quartos do hospital. O apresentador, diagnosticado com covid-19, está internado há 11 dias na unidade particupar de saúde.

“Depois de 11 dias na UTI recebi alta para ir pro quarto. Estou me recuperando a cada dia e a respiração já está bem melhor. Apenas quando levanto ocorre uma alteração, o que é normal ainda para os dias de tratamento”, contou o jornalista, no Instagram.

Na sequência, o apresentador falou sobre as dificuldades do período e o quanto a experiência da internação e infecção pelo novo coronavírus o fez mudar percepções. “Só quem passa sabe. Vi tantas coisas naquele ala hospitalar. Eu nunca fui o mesmo em nada, menos agora após esse vírus que já está indo. A todos muito obrigado pela preocupação e as orações. Isso certamente me fez chagar até aqui”, completou.

Geraldo Luís afirmou, ainda, que segue fazendo fisioterapia para fortalecer os pulmões e, aos poucos, está se recuperando. Por fim, o jornalista também defendeu que toda a população brasileira tenha o direito de ser imunizada contra a doença o quanto antes.

“Sigo também na fisio pulmão, banho sozinho ainda não consigo, mas caminhamos para tudo ficar bem. Aqui fico em oração a todos, que assim como eu com covid-19, estão lutando pela vida. Que a misericórdia e a vacina chegue a todos. Vacina urgente para um país doente”.