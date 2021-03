No dia de seu aniversário, Lima Duarte diz que sua vida está acabando

Lima Duarte, que completa 91 anos nesta segunda-feira (29), escreveu uma reflexão sobre a própria trajetória e a finitude da vida. O artista, que é um dos principais nomes da televisão brasileira, tomou a segunda dose da vacina contra a covid-19 no início de março.

“Hoje, eu brindo os meus 91 anos muito bem vividos. Foram tantos momentos, histórias e personagens que moldaram o que eu sou. Thomas Mann diz que vivemos duas vidas. Uma é essa objetiva: nasceu, amou, trabalhou e morreu. A outra é a memória, que é a mais longa”, publicou o veterano, no Instagram.

O ator, que está isolado por conta da pandemia do novo coronavírus, contou ainda que tem aproveitado o período para refletir sobre a própria história. Além disso, o artista destacou a importância da memória como forma de se manter vivo após a morte.

“Ultimamente, eu tenho vivido muito na memória, lembrando da minha jornada no teatro, TV e cinema, minha infância, minha mãe, lembranças e lembranças. Com 91 anos, a minha vida já está acabando, mas a memória vai persistir. Hoje eu comemoro com esse brinde a mim, a vocês e à vida”, completou.

Lima Duarte recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19 no início de março. O ator foi imunizado na cidade de Indaiatuba, no interior de São Paulo. “Agora sim posso dizer que estou imunizado: Tomei a segunda dose da vacina. Aproveito para agradecer os profissionais da área da saúde e a ciência. Isso só está sendo possível por conta de todo esforço e dedicação deles”, enfatizou.