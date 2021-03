“No momento crucial da pandemia, falta o imprescindível”, diz secretário

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo apontou ausência de planejamento e continuidade por parte de alguns Municípios nas ações relativas à pandemia da Covid-19.

“Minha crítica é que, no momento crucial, falta o imprescindível, a exemplo de testes, medicamentos, leitos. E falta efetivamente falar a verdade à população”, afirmou Figueiredo.

“Você não pode ter ‘leitos showroom’, que estão disponíveis no painel, no boletim, mas não estão disponíveis para internar as pessoas. Isso não é correto”, emendou.

As declarações foram dadas no momento em que ele foi questionado sobre as ações adotadas na Capital, como forma de conter o avanço desenfreado do vírus.

De um modo geral, o secretário afirmou que o processo eleitoral do ano passado trouxe muitos prejuízos a muitos Municípios, especialmente àqueles em que os gestores tinham dúvidas se seriam reeleitos ou não.

“Quando começou a declinar as internações, quando nós achávamos que estávamos livres, coincidiu com o momento de eleição no País. Muitos prefeitos, talvez achando que não seriam eleitos, colocaram o ‘pé no freio’ e deixaram de abastecer os estoques. Quando, na verdade, o princípio da continuidade do serviço deveria ser lembrado nesse momento”.

“Por que falta medicamento hoje? Falta o necessário nas unidades, porque não foi provido lá atrás. A minha crítica vai nessa linha de falta de planejamento. Isso traz uma deficiência muito grande ao atendimento. E temos compreensão de que a culpa não é dos profissionais que estão lá na ponta, mas sim, dos gestores responsáveis por essas ações”, concluiu o secretário.