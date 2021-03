Novas doses devem concluir vacinação de profissionais da saúde e idosos

Com a chegada de novas doses dos imunizantes contra a Covid-19 no último sábado (06), Primavera do Leste retoma o cronograma de vacinação nesta quinta-feira (11).

A Secretaria Municipal de Saúde havia suspendido a vacinação na última semana após o esgotamento do estoque de imunizantes, recebidas pelo Setor de Imunização.

O novo lote será destinado para conclusão da primeira aplicação de idosos com 80 anos ou mais e para a segunda dose dos acima de 85 anos e profissionais de saúde, vacinados entre os dias 11 a 15 de fevereiro. A imunização ocorrerá no sistema drive-thru e somente no Ginásio Pianão.

ATENTE-SE AO CRONOGRAMA:

Idosos com 80 anos ou mais: Aplicação da primeira dose, na quinta-feira (11), das 7h30 às 10h30.

Idosos com 85 anos ou mais: Aplicação da segunda dose, na sexta-feira (12), das 7h30 às 10h30.

Profissionais de Saúde: Aplicação da segunda dose, na sexta-feira (12), das 13h30 às 16h30.

Para ser vacinado, a pessoa deve levar seus documentos pessoais (RG, CPF e cartão do SUS). Vale destacar que Primavera do Leste segue a orientação definida pelo Ministério, que prioriza os grupos mais vulneráveis ao contágio pelo coronavírus. A vacina contra a Covid é fundamental para a resolução da pandemia de covid-19 e reabertura das cidades de forma segura. Até o momento 1959 pessoas receberam a primeira dose e 771 segunda dose da vacina em Primavera do Leste.