Novas UTI’s devem ser inauguradas na próxima quinta (01)

O prefeito de Primavera do Leste, Leonardo Bortolin (MDB), recebeu nesta quinta-feira (25), do secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo, a confirmação de abertura dos dez novos leitos de Terapia Intensiva (UTI) na cidade para a próxima quinta-feira (01).

O anúncio foi feito em reunião no gabinete do secretário, em Cuiabá.

Com a inauguração, Primavera do Leste passará a contar com 30 leitos SUS para atender os pacientes com Covid-19. “A finalidade é fortalecer o sistema e garantir atendimento aos pacientes graves, visando salvar vidas. Agradecemos ao secretário, Gilberto Figueiredo, que sempre está de portas abertas para nos receber e acolher nossas demandas”, pontua o chefe do executivo municipal.

A outra boa notícia é de que após a pandemia esses leitos sejam mantidos em funcionamento. “O Governo do Estado é parceiro em todos os momentos e por isso Primavera será contemplada com a permanência de pelo menos dez leitos após esse momento provocado pelo novo coronavírus”, garante Figueiredo.

Estiveram presentes ainda na reunião a secretária de Saúde do município, Laura Kelly, a vereadora Wanessa Melo (MDB) e Sérgio Crocodilo (DEM).