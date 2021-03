Novato na AL, deputado é contra obrigatoriedade de vacinação

O deputado estadual Gilberto Cattani (PSL), que tomou posse na Assembleia Legislativa nesta semana, afirmou ser contra a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19.

Segundo ele, o cidadão tem que ter liberdade para decidir se quer ser imunizado ou não.

O novato segue a mesma linha de pensamento do deputado Silvio Fávero (PSL), que morreu em razão de complicações do novo coronavírus, abrindo vaga para que Cattani assumisse uma cadeira no Legislativo.

“O Silvio Fávero deixou um legado na Assembleia com alguns projetos de grande valor. Esse projeto específico está simplesmente dando um recado: o homem tem que ser livre. Foi isso que o deputado falou. Eu concordo com ele de todas as maneiras”, disse Cattani.

“Se a população quer a vacina – e ela quer – tem que ter o direito de querer se vacinar. Agora, se tem uma pessoa que não quer se vacinar, ela também tem que ter esse direito preservado. A gente não pode pegar alguém, amarrar em um poste e introduzirmos nela uma vacinação que ela não queira”, emendou.

Apesar das declarações, o parlamentar disse que não minimiza a doença, tampouco seu poder de letalidade.

“Não se trata de minimizar o vírus. Simplesmente a pessoa não pode ser obrigada a fazer algo que não queira. Temos liberdade de expressão, liberdade religiosa, temos um grande nicho de liberdades defendidas no nosso País e não podemos aqui obrigar ninguém a nada”, concluiu.