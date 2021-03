Novo decreto proíbe venda e consumo de bebida alcoólica em Rondonópolis

Começa a valer amanhã (28) o novo decreto com as medidas tomadas pelo Comitê de Crise de Rondonópolis no combate a proliferação da Covid-19. A mais firme das medidas é a conhecida ‘Lei Seca’.

De acordo com o Procurador Geral, Anderson Godoi, bebidas alcoólicas em geral não poderão ser consumidas, vendidas ou distribuídas nos estabelecimentos comerciais. As distribuidoras e cervejarias não poderão nem emitir notas dentro do município.

“O decreto proíbe inclusive a distribuição e será montado um sistema de fiscalização rigoroso com o trabalho da Polícia Militar e Vigilância Sanitária” afirmou.

O Procurador disse ainda que estão sendo preparadas outras ações de restrições, mais fortes, para que as pessoas compreendam o momento.

“Inicialmente, o decreto terá validade de 14 dias, mas, se as coisas piorarem, nada impede que daqui a 2 ou 3 dias o prefeito decrete o fechamento da cidade” pontou Godoi.