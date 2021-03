“Nunca vi usar dinheiro público para atacar adversário político”

O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (MDB), disse que foi à Justiça contra um outdoor do Governo do Estado, que está fixado nas grades de proteção no entorno da Arena Pantanal, em Cuiabá-MT.

A propaganda tem os seguintes dizeres: “O Governo de MT presta atendimento no Centro de Triagem Covid-19 para suprir a deficiência da Prefeitura, que deveria oferecer esses serviços nos PSFs e UPAs”.

Na avaliação de Emanuel, há um claro ataque político no conteúdo do outdoor.

“Nunca vi, nos meus 30 anos de vida pública, nada semelhante. Você usar dinheiro público para fazer propaganda institucional, para atacar um adversário político. Daí você vê o nível, o fundo do poço em que chegou o governo do Estado, desespero total”, disse o prefeito.

“De minha parte, orientei a procuradoria-geral do Município, entramos ontem com uma medida cautelar de produção antecipada de provas, que corre em sigilo. Medidas serão tomadas e anunciadas no momento oportuno”, emendou.

As declarações foram dadas durante uma coletiva de imprensa realizada na manhã desta segunda-feira (8).

Segundo o prefeito, a propaganda teve muita repercussão nas redes sociais e forma negativa ao Governo.

Ainda conforme o emedebista, o governador Mauro Mendes (DEM) age de forma “destemperada”.

“Isso gerou uma ojeriza muito grande de boa parte das pessoas nas mídias sociais. Muita gente se manifestou. Isso não existe. Quantos prefeitos, governadores já passaram? Vocês já viram algo semelhante”, questionou ele à imprensa.

“Aí mostra o destempero, a forma como o Governo está lidando com a situação. Mas o que estou preocupado é com a saúde e a vida da população. Vejo esse episódio com muita tristeza, muita decepção pelo nível do governo que nós temos. Infelizmente, é isso que temos aí”, concluiu.