‘O maior amigo do vírus’, diz Dino sobre ação de Bolsonaro

O governador do Maranhão, Flávio Dino, cobrou uma mudança de postura de Bolsonaro (Foto – redes sociais)

O governador do Maranhão, Flávio Dino (PC do B), usou sua conta oficial no Twitter hoje (19) para cobrar uma mudança de postura do presidente Jair Bolsonaro em relação aos governadores e também à pandemia de Covid-19. Dino considerou um ‘disparate’ a ação impetrada pelo presidente contra os governadores no Supremo Tribunal Federal (STF) num momento em que ‘há um clamor em hospitais de todo o país’.

“Desde o início da pandemia ele tem sido irresponsável. O presidente Bolsonaro é o maior amigo e aliado do coronavírus no Brasil e todos sabem disso. Agora ao invés de combater o vírus ele decidiu combater os governadores”, lamentou.

Flávio Dino considera que a ação não vai prosperar STF, uma vez que os ministros já teriam interpretado os artigos 23 e 24 da Constituição e confirmaram a competência concorrente de estados e municípios.

Ele também reiterou o convite para que Bolsonaro participe do Pacto Nacional pela Saúde e pela Vida lançado por 21 governadores. Eles propõe uma ação conjunta dos Estados, Judiciário e do Congresso Nacional sob a coordenação da presidência da República.

“Nós não excluímos o presidente da República, ele que se auto excluiu. Nós mantemos sobre a mesa a proposta que fizemos há duas semanas” disse.

“Queremos que ao invés de ser amigo do vírus ele seja amigo da população que precisa vencer essa doença”, afirmou Flávio Dino.