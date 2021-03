O Sagrado Feminino | Agora Mulher

Ela tem 38 anos, empresária de sucesso. Desde cedo descobriu o dom para o empreendedorismo. Já na época da faculdade começou a vender lingeries para ajudar nas despesas.

Antes mesmo de acabar a faculdade abriu a sua empresa e percebeu que poderia vender muito mais se usasse as mídias sociais. O negócio cresceu rapidamente, e não demorou muito para montar a sua fábrica.

Estava sempre sorridente, despertando a atenção em muitas pessoas, mas poucos conheciam a sua rotina. Casada há 5 anos e mãe de 2 filhos, desde o início do casamento assumiu o controle de tudo, casa, filhos, necessidades domésticas, pois afinal foi assim que aprendeu. Cresceu vendo a mãe fazer da mesma forma e embora quando criança sentisse muito a falta da mãe que estava sempre ocupada, repetia a mesma história de um jeito um pouco diferente, mas na essência era igual.

O casamento dela já há algum tempo não andava bem e para não ter que encarar essa questão ela trabalhava ainda mais, praticamente anulando a sua vida social e pessoal.

Tentava manter a simpatia e a tranquilidade emocional fora de casa, mas a bem da verdade é que vinha sentindo um cansaço e muito estresse, sem saber o motivo real. Sentia um vazio existencial e não sabia qual o real motivo, se sentia culpada por não estar feliz, por não dar a atenção necessária aos filhos e também porque o casamento não ia bem.

Quantas histórias como essa se repetem?

Mulheres maravilhosas, talentosas e capazes, dotadas de uma força única, vivem uma vida medíocre por não conhecerem a sua essência, a sua real força. Exatamente por isso, nesse dia tão especial quero falar sobre a força do sagrado feminino, que é a essência da mulher, mas que se perdeu ao longo de pelo menos 6 mil anos de patriarcado, uma força que vem sendo resgatada por muitas mulheres ao redor de todo o mundo.

Depois de muitos abusos sofrido pelas mulheres ao longo da história, a revolução feminina, além das muitas conquistas, também provocou uma mudança no comportamento não só delas, como também dos homens.

É muito natural que isso tenha acontecido com as mulheres porque foi e continua sendo uma luta para reconquistar direitos que foram castrados ao longo da história. Porém o medo inconsciente ou até consciente de voltar a perder esses direitos conquistados acabou por nos afastar da essência feminina, a força do sagrado feminino.

Você pode estar se perguntando mas o que é esse sagrado feminino, que força é essa, é exclusiva das mulheres?

O Sagrado feminino é a força essencial da mulher representada pela fertilidade, intuição, sensualidade, acolhimento, criatividade, sexualidade, inclusão, carinho e nutrição. Por muito tempo no Período Matriarcal as mulheres eram cultuadas por todos em razão do seu poder, principalmente em gerar uma vida. Elas eram tão poderosas que muitos homens se sentiam tão encantados por elas que não conseguiam raciocinar direito e por isso decidiram desconstruir todo o poder dessas mulheres. E assim aconteceu, por milhares de anos essas mulheres sofreram muito e ao começar a reconquistar os seus direitos acabaram rejeitando a força do feminino e adotando apenas a força da energia masculina, promovendo um desequilíbrio entre as duas forças masculinas e femininas.

Partindo da polaridade dessas duas forças sagrado feminino e sagrado Masculino ou do Yin e do Yiang, nos referimos as forças que fazem parte de toda criação, sendo indispensáveis a vida, ou seja, todo ser humano possui as duas energias, masculinas e femininas. Na Mulher a sua essência é a feminina e no homem a masculina, porém quando estas forças de energia estão em desequilíbrio dentro de nós, se manifestam fora de nós. Por isso se excluímos uma força, exaltamos a outra, não só o polo positivo mas também o negativo, afinal tudo na vida tem o lado sombra e luz.

No caso da mulher, ao excluir a energia feminina exalta também o lado negativo da força masculina, que é o individualismo, competividade, indiferença, autoritarismo, sectarismo, egoísmo, machismo e guerra, criando um caos dentro de si e um vazio existencial.

Vivemos em um mundo de muita violência contra a mulher que retrata muito bem esse desequilíbrio das energias feminina e masculina em todos os seres humanos e eu vejo o equilíbrio dessas energias como fundamental na luta para diminuir todo tipo de violência.

Se o feminino é o que acolhe, abraça, inclui, une e integra, também é o que desperta a capacidade de amar nas pessoas, podendo mudar uma realidade. Homens e mulheres precisam fazer as pazes com o feminino para assim substituirmos a cultura do machismo e ódio pela cultura da paz e do amor.