Operação da Interpol resulta em prisões no Brasil e 7 países

Uma operação coordenada pela Interpol, que envolveu oito países da América Latina, entre eles, o Brasil, resultaram na prisão de 13 pessoas, segundo divulgou a organização policial internacional.

Os alvos foram alguns dos criminosos mais procurados da região, acusados de crimes como assassinato, sequestro ou violência sexual. As detenções aconteceram entre 22 de fevereiro e 5 de março, de acordo com as informações da Interpol.

A operação, no entanto, foi iniciada em 20 de novembro do ano passado, como parte do projeto denominado PAcCTO, formou há alguns anos uma aliança de colaboração permanente.

Além do Brasil, houve prisões na Argentina, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, Equador Panamá e Peru, segundo divulgou a Interpol.

No território boliviano, foi detido o chefe de uma rede internacional de tráfico de drogas, que havia introduzido mais de duas toneladas de cocaína no Brasil e acabou sendo capturado em Santa Cruz de la Sierra.

Na Argentina, por exemplo, foi preso um homem que era procurado pelas autoridades peruanas, sob a acusação de exploração sexual de menores de idade e tráfico humano.

Todos os detidos eram alvos desde o fim do ano passado dos chamados alertas vermelhos da Interpol, que pede a colaboração das forças de segurança de todo o mundo, para localização e prisão de determinado indivíduo.

A operação que teve os detalhes divulgados hoje é a que mais presos rendeu dentro do projeto de colaboração internacional PAcCTO.

“Estes resultados só são possíveis graças à rede permanente PAcCTO, que foi construída ao longo do tempo entre as equipes nacionais de investigação de fugitivos”, afirmou Stephen Kavanagh, diretor-executivo de Serviços de Polícia da Interpol.