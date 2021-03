Operação irá intensificar fiscalização nas rodovias da região Sul

Uma operação lançada nesta quarta-feira (10) e que irá seguir até domingo (14) irá intensificar a fiscalização nas rodovias da região Sul.

De acordo com o tenente-coronel PM Cândido, comandante do 5º Batalhão de Polícia Militar de Rondonópolis, as rodovias MT-130 e MT-270 contarão com a atuação conjunta da PM, Indea, Sefaz e Ciopaer nas ações de fiscalização. Para isso, barreiras foram montadas ao longo das rodovias.

A operação tem como objetivo a intensificação da atuação das forças de segurança em rodovias estaduais e federais no combate a diversos tipos de crimes, tais como: roubos de veículos, cargas e agrotóxicos, transporte irregular de cargas, além de descumprimento de medidas sanitárias; tráfico de drogas, homicídios, furtos, porte ilegal de armas, entre outros.