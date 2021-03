Os 10 jogadores com mais Hat-Tricks no século XXI

Conseguir enviar a bola uma vez à rede é uma conquista significativa no futebol, fazê-lo duas vezes é uma verdadeira façanha, mas ter o domínio da bola e acertar três gols em um mesmo jogo só é coisa de futebolistas talentosos com grande capacidade goleadora em seus respectivos clubes.

Um punhado de futebolistas deu-se à tarefa de brilhar no campo de jogos com hat tricks de lenda para ganhar em grandes torneios internacionais como a UEFA Champions League, ligas europeias, Copa do Rei, Supercopa da Espanha, eventos para desfrutar ao cumprir o Passo a passo completo para registro na bet365, e apostar em seus clubes favoritos formalizando a sua entrada na plataforma de apostas líder.

Os dois grandes astros históricos do futebol, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, seguem uma luta perene por demonstrar quem é o melhor na disciplina. Messi conseguiu quebrar muitos recordes, mas ainda não supera ao ˈComandanteˈ em Hat-Tricks no século XXI.

São os atacantes de maior renome mundial que assinaram mais bolas por Hat-Tricks marcadas neste século, de acordo com Transfermarkt.

CR7 acumula um total de 57 hat tricks até agora, apenas mais três do que Messi. Todos os tripletes foram marcados na passagem pelo Manchester United, Real Madrid, Juventus de Turim, e a seleção de Portugal.Dos 57 hat tricks do português, 8 foram produzidos com a UEFA Champions League, 37 em diferentes ligas (1 em Inglaterra, 34 em Espanha, 2 nas ligas italianas), 2 na Copa do Rei, 1 no Mundial de Clubes da FIFA e 9 na seleção de Portugal.

O crack argentino gerou 54 tripletes em sua carreira profissional com a camiseta azul-grená do Barcelona e a albiceleste da seleção argentina. Do total de 54 hat tricks, 8 se converteram na UEFA Champions League, 36 na Liga Espanhola, 3 na Copa do Rei, 1 na Supercopa da Espanha, e 6 na seleção argentina.

Os registros de artilharia tripla de Luis Suárez o colocam na terceira posição, os gols triplos ascendem a 29 hat tricks com os clubes Ajax, Liverpool, Barcelona e a seleção do Uruguai. Segue na contagem Robert Lewandowski com 24 tripletes e excepcional intervenção nas últimas temporadas com o Borussia Dortmund, o Bayern de Munique e a seleção da Polônia.

Curiosamente, a quinta e a sexta posições são ocupadas por dois jogadores pouco conhecidos, Mario Gómez com 18 hat-tricks e Klaas-Jan Huntelaar também com 18 hat-tricks, jogadores que apesar de terem pouco destaque foram eficazes no remate à baliza. Outro que soma 18 tripletes na sétima posição é Sergio Agüero quem militou com os clubes Atlético de Madri, Manchester City e a seleção argentina.

No oitavo lugar figura Zlatan Ibrahimovic com um total de 17 hat tricks durante sua trajetória bem sucedida dentro de equipes como o Inter de Milão, PSG, Barcelona, AC Milan e LA Galaxy. Conclui a lista com os jogadores Harry Kane ao ter em seu repertório 15 hat tricks e Edison Cavani com 15 tripletes conseguidos nos clubes Nápoles, Paris e a seleção do Uruguai. O grande ausente do top 10 é Neymar localizado na posição 17 do ranking.

A seguir, vamos rever os números dos 10 jogadores com mais Hat-Tricks na centúria:

Cristiano Ronaldo, 57 Lionel Messi, 54 Luis Suárez, 29 Robert Lewandowski, 24 Mario Gómez, 18 Klass-Jan Huntelaar, 18 Kun Agüero, 18 Zlatan Ibrahimovic, 17 Harry Kane, 15 Edinson Cavani, 15