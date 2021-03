Pai de Yudi Tamashiro sofre infarto e segue intubado

O pai do apresentador Yudi Tamashiro, Nelson Tamashiro, de 56 anos, sofreu uma parada cardíaca na noite desta segunda-feira (15), por volta das 21h30. A notícia foi divulgada pelo artista que apareceu em um vídeo, aos prantos, falando sobre o estado de saúde do pai.

Nelson está internado e intubado no Hospital Municipal Santa Ana, devido às complicações da covid-19.

“Estou passando aqui para falar que o estado de saúde do meu pai está pior. Essa noite ele teve um infarto e está intubado. Minha mãe e minha irmã também estão com covid. Eu sou o único na minha casa que não estou e estou fazendo toda a correria para ajudar a minha família”, começou Yudi.

“O que eu peço para vocês é o mesmo que eu pedi quando a minha mãe estava com câncer: só oração. Aqueles que creem, orem pela minha família, por favor. Eu não sei o que Deus quer de mim, mas é muita batalha. Dentro do hospital, os enfermeiros vieram falar comigo porque eles viram o meu vídeo falando de Deus. Ajudar os outros é mais fácil do que quando é para a gente. Só oração, gente. Continuo firme aqui e é isso”, disse ele, aos prantos.