Pai do apresentador Yudi morre vítima da covid-19

Morreu nesta quarta-feira (31), vítima da covid-19, Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi. O anuncio do falecimento foiu feito pela assessoria de imprensa do comunicador.

“É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Nelson Tamashiro, pai do apresentador Yudi Tamashiro. Aos 56 anos, ele foi vítima de complicações em decorrência da covid-19. Tamashiro deixa esposa e dois filhos. Por conta do momento que vivemos, o velório será restrito aos familiares mais próximos e o sepultamento ocorrerá em seguida. A família agradece todas as orações e demonstrações de carinho”, informou a nota.

No dia 15 de março, por volta das 21h30, Nelson sofreu uma parada cardíaca. Ele estava internado e intubado no Hospital Municipal Santa Ana, em São Paulo.

Tânia Tamashiro, mãe de Yudi, que também contraiu a doença, recebeu alta no dia 28. Dias atrás, Yudi chegou a se ajoelhar no chão da porta do hospital pedindo pela saúde da mãe e do pai.