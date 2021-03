Para ajudar animais abandonados, médico realiza consulta em troca de ração

Um médico encontrou uma maneira muito bacana para ajudar animais abandonados e, ao mesmo tempo, pacientes que precisam de atendimento médico, mas não têm como pagar pela uma consulta.

Pelo menos duas vezes por mês, Rafael Baggiari abre as portas da sua clínica, em Vila Velha, no Espírito Santo, para uma ação solidária que ele batizou de ‘Corrente do Bem’. O paciente consegue o atendimento que precisa e, como pagamento, doa 1 quilo de ração.

São cerca de 70 pessoas atendidas pelo projeto, que conta com a ajuda de médicos de diversas especialidades – todos convidados por Rafael. Além disso, 250 animais, de seis abrigos diferentes, são beneficiados com as doações do médico.

A ideia

Médico e também apaixonado por animais, Rafael conta que começou com o projeto em 2012.

“Veio a ideia de juntar as duas coisas, de atender as pessoas e elas levarem um saco de ração em troca. O projeto foi crescendo. De um abrigo, passou para dois, depois, para três e, agora, a gente ajuda seis abrigos”, explicou.

O médico conta que, apesar de haver o incentivo para a doação de ração, ainda tem pacientes que não conseguem comprar o alimento e doar. Mesmo assim, ele garante que faz o atendimento, já que tem o propósito de ajudar.

“A gente realiza consultas e até pequenas cirurgias. Por mutirão, a gente arrecada de 150kg a 200kg de ração”, informou o médico.

Alguns abrigos ajudados por Rafael contam muito com essas doações. Ele diz que nem sempre a ração recebida nos atendimentos é suficiente, então acaba completando com o próprio salário.

Inspiração

Rafael decidiu que queria ser médico aos 16 anos. A escolha da profissão veio depois que ele assistiu ao filme ‘Patch Adams: o amor é contagioso’.

A história fala de um médico que acreditava ser possível ajudar a curar as pessoas com humor e carinho. Isso motivou Rafael a seguir com o mesmo propósito em seus atendimentos.

Ajuda

O último mutirão foi neste domingo, 14 e cerca de 100 pessoas foram atendidas pelos médicos voluntários do projeto.

No entanto, Rafael conta que as doações são sempre necessárias e bem-vindas. Para contribuir com sacos de ração, entre em contato com o médico pelo Instagram, nos perfis @rafaelangeloavancebaggieri e @sospatasabandonadas.