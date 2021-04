Parques estaduais de Cuiabá suspendem atividade a partir desta quinta-feira (1°)

A Secretaria de Estado de Meio Ambiente (Sema-MT) informa que os parques Estaduais Mãe Bonifácia, Zé Bolo Flô e Massairo Okamura, localizados em Cuiabá, estarão fechados a partir desta quinta-feira (01.04) para acesso ao público, como medida de contenção à transmissão da Covid-19.

Os Parques estaduais seguirão o decreto municipal nº 8.372 de 31 de março, que suspende as “atividades coletivas nos parque públicos municipais”, entre outras restrições relacionadas ao nível de risco de contágio.

Em Barra do Garças, as atividades do Parque Estadual Serra Azul serão suspensas no feriado de Sexta-feira Santa (02.04), e no sábado (03.04), para evitar aglomerações. No restante dos dias o acesso pela Escadaria da Fé e pela Entrada Principal (veículos, ciclistas e pedestres) estará liberado com as devidas medidas de segurança.

O Parque Estadual Serra Azul também proibiu o acesso às trilhas das Cachoeiras do Córrego Avoadeira e às cachoeiras do Pé da Serra e Recanto, para evitar aglomerações. A obrigatoriedade do uso de máscara e o distanciamento continuam sendo exigidos aos visitantes.