Passageiros passam a noite em ônibus atolados no Araguaia

Passageiros passam a noite em ônibus atolados na região Norte Araguaia, nordeste de Mato Grosso.

Os veículos ficam ilhados em atoleiros na BR 158, que tem dois trechos sem asfalto na região. O Agora MT mostrou na semana passada os problemas no traçado original da rodovia, que passa pela reserva indígena de Marawadesede.

Com os problemas motoristas buscam rotas alternativas. Uma delas é a antiga MT 433, que foi entregue ao governo federal para as obras de contorno a reserva de Marawadesede com um traçado alternativo da BR 158.

Mas as obras de pavimentação desse novo traçado só devem começar em 2022 e a rodovia já não comporta o aumento no fluxo de veículos e os atoleiros se multiplicam.

Empresas de ônibus que atendem os municípios de Bom Jesus do Araguaia, Serra Nova Dourada, Novo Santo Antônio, entre outros enfrentam problemas para manterem as rotas funcionando. Passageiros passaram a noite após um ônibus atolar nesse contorno e outro veículo não conseguiu chegar a área para retirar os passageiros devido as condições da estrada.

Ontem a tarde o senador Wellington Fagundes participou, ao lado de prefeitos da região Norte Araguaia, de uma audiência com o Ministro de Infraestrutura Tarcísio Gomes. Na ocasião ele pediu por investimentos emergenciais na região e ouviu do ministro que o governo tem um plano emergencial para manter a trafegabilidade neste período de chuvas.

As obras de pavimentação da antiga MT 433 como rota alternativa da BR 158, ficam para 2022.