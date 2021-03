Paula Leite ganha na Mega-Sena pela 47ª vez

Paula Leite pode se considerar uma pessoa de sorte. A influenciadora ganhou na Mega-Sena, nesta quinta-feira (18), pela 47ª vez. Paula acertou a quina e duas quadras e contou que, por pouco, não ganhou o prêmio de R$ 40 milhões.

“Mais um pra conta! O sorriso de quem acertou a quina e duas quadras na Mega sena de ontem, só faltou o número 53 pra eu ganhar 40 milhões e olha que foi mais que na trave, porque joguei o 54 e saiu o 53, acho que vou sonhar com o número 53 por uns meses… A Caixa Econômica que lute, com a minha sorte”, brincou a influenciadora nas redes sociais.

Em conversa com os seguidores, que assumiram estar com “inveja”, Paulinha ainda disse, nos stories do Instagram, que já ganhou cerca de R$ 216 mil ao acertar quase 50 vezes na loteria. Ela ainda prometeu passar os números que escolheu para os fãs.

Veja a publicação completa: