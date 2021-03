Paulo Gustavo é internado com covid-19

O ator e humorista Paulo Gustavo foi diagnosticado com covid-19 e está internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o último sábado (13). A informação foi confirmada ao R7 pela assessoria de imprensa do artista, nesta segunda-feira (15).

Segundo o porta-voz de Paulo Gustavo, ele foi hospitalizado por orientação médica e segue sendo monitorado. Não há mais informações sobre o estado de saúde dele.

O artista de 42 anos ainda agradeceu, por meio de nota, as mensagens de apoio e carinho que tem recebido dos fãs.