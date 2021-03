PC apreende arma de fogo pertencente a autor de homicídio

A Polícia Civil de Comodoro (MT) apreendeu mais um arma de fogo, nessa sexta-feira (19), durante continuidade das diligências para esclarecer um homicídio praticado na cidade de Nova Lacerda.

Conforme investigação a arma de fogo (espingarda de calibre 22) pertence ao suspeito de 29 anos, autor do crime contra a vida ocorrido na terça-feira (09.03), contra a pessoa de Wesley Rangel Machado de 40 anos.

Após tomarem conhecimento sobre a existência de mais uma arma, foi expedida a ordem de serviço para apuração das informações.

Em cumprimento os policiais civis foram até a residência da mãe do suspeito, na região central de Nova Lacerda, onde a moradora atendeu a equipe e efetuou a entrega da espingarda.

Com essa ação, o autor do homicídio que foi preso logo após o crime, teve suas duas armas de fogo apreendidas, as quais estão à disposição da Justiça para as providências que o caso requer.