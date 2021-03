PC prende traficantes e apreende 120 porções de drogas e R$ 11,1 mil em dinheiro

Três pessoas envolvidas com o comércio de drogas em Rondonópolis (212 km ao sul de Cuiabá) forma presas em flagrante pela Polícia Civil com grande quantidade de entorpecentes, na quinta-feira (18.03), em mais uma ação de combate ao tráfico desencadeada pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) do município.

A ação resultou na apreensão de mais de 120 porções de entorpecentes, entre skunk (supermaconha), maconha, cocaína pura e pasta base de cocaína, além de R$ 11,1 mil em dinheiro. Os suspeitos, sendo dois homens e uma mulher, foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Durante as investigações de repressão ao tráfico de drogas em Rondonópolis, os policiais da Derf identificaram um homem suspeito de atuar no abastecimento de bocas de fumo dos bairros Luz D’Yara, Jardim Primavera, Vila Ipê, assim como de traficantes que comercializam drogas na Praça da Vila Operária.

Diante das suspeitas, os investigadores passaram a monitorar o investigado que utilizava um veículo Fiat Uno para fazer a entrega dos entorpecentes. Segundo as investigações, os traficantes de maior importância costumavam buscar entorpecentes na residência do suspeito no período diurno.

Os demais eram abastecidos durante a noite, em sistema “delivery”, sendo utilizada uma caixa laranja para entrega da droga, como se fossem marmitas. Ainda de acordo com as investigações, o suspeito utilizava usuários para atuar com seus funcionários para vender a droga e repassar o dinheiro para ele, em troca de entorpecentes.

Na quinta-feira (18), durante o monitoramento, os policiais da Derf flagraram o momento em que o suspeito junto a um comparsa parou o veículo Fiat Uno em frente a residência e em seguida chegou outro carro (Volkswagen Gol) que ficou aguardando a entrega da droga.

Diante da movimentação suspeita, os investigadores da Derf realizaram a abordagem do traficante flagrado em posse de uma porção de maconha que seria vendida por R$ 150 ao suspeito que foi buscar a droga.

Em continuidade as diligências, os policiais entraram na residência do suspeito, onde encontraram várias porções de entorpecentes, sendo 74 porções de skunk (supermaconha), três tabletes de maconha prensada, 20 porções de cocaína pura e 33 porções de pasta base de cocaína.

As porções dos diferentes tipos de entorpecentes estavam escondidas por toda a casa, onde também foram apreendidos balanças de precisão, outros apetrechos relacionados ao tráfico e R$ 11 mil em dinheiro em notas trocadas de R$, 20, 10 e 2. Questionado, o suspeito confessou que as drogas eram de sua propriedade e comercializava as porções de skunk por R$ 25 o grama e as de cocaína por R$ 50 o grama.

Diante da situação, os três suspeitos foram conduzidos à Derf Rondonópolis, onde após serem interrogados pelo delegado Santiago Rozendo Sanches foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.