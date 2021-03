PC encontra esconderijo de veículos furtados e recupera motos

Duas motocicletas, produtos de furto, foram recuperadas pela Polícia Civil (PC) nessa quinta-feira (18), pela equipe de investigadores da Delegacia de Alto Araguaia (MT).

A PC recebeu informações sobre crimes praticados por integrantes de uma facção criminosa que atua na região de Alto Araguaia.

As informações deram conta de que os criminosos estavam furtando veículos e escondendo em uma casa na cidade.

Os policiais agiram rápido e localizaram a casa que estava desabitada, porém, no interior do imóvel foram encontradas duas motocicletas que haviam sido furtadas no fim do ano passado, nas cidades de Alto Araguaia-MT e Santa Rita do Araguaia-GO.

Após perícia do local, as motos foram encaminhadas para Delegacia de Polícia Civil de Alto Araguaia, onde seguiram com os procedimentos.